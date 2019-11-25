غارات التحالف تسقط 8 حوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل ثمانية من المتمردين اليمنيين أمس في غارات شنتها طائرات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية ضد مواقع للحوثيين شمال مدينة الحديدة في غرب اليمن، حسبما أفاد مسؤولان محليان لوكالة فرانس برس.

وبعد ساعات قليلة من الغارات التي وقعت بعيد منتصف الليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتمردين والقوات الحكومية عند الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة، هي الأولى منذ إقامة نقاط مراقبة أمنية مشتركة قبل نحو شهر.

وتهدد أعمال العنف هذه بانهيار الهدنة الهشة في المدينة المطلة على البحر الأحمر، المنبثقة عن اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي لتحييد الحديدة التي تعتبر شريان الحياة الرئيسي لملايين السكان.

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وقال المسؤولان المحليان إن غارات طائرات التحالف التي استهدفت المواقع العسكرية كانت مفاجئة، وشملت أيضا مواقع قرب ميناء الحديدة في جزيرة كمران القريبة، وأدت إلى جرح عدد من المتمردين إلى جانب مقتل ثمانية منهم، وفقا للمسؤولين اللذين فضلا عدم الكشف عن هويتيهما.

ودارت اشتباكات عنيفة عند الأطراف الجنوبية والشرقية للمدينة الساحلية، استخدم فيها الطرفان المدافع وقذائف الهاون، وفقا لمراسل فرانس برس في الحديدة. وقال أحد سكان المنطقة الجنوبية في المدينة عبر الهاتف «نسمع أصوات المدافع منذ ساعات الصباح الأولى»، مضيفا «هذه أول اشتباكات من نوعها منذ أسابيع». وبحسب سكان آخرين، فإن طائرات التحالف تحلق بشكل مستمر في سماء المدينة.

وتمر عبر ميناء الحديدة التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون في 2014، غالبية المواد التجارية والمساعدات الموجهة للسكان في مناطق سيطرة المتمردين.

وتوصلت الحكومة والمتمردون إلى اتفاق لتحييد المدينة عن الصراع، فانسحب المتمردون من الميناء في مايو الماضي، قبل أن تعلن الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي عن إقامة أربع نقاط مشتركة تضم ممثلين عن الأطراف المتحاربة في المدينة، لمراقبة الهدنة.

حصاد تمرد الحوثيين وفق منظمة الصحة العالمية: