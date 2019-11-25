غسان عطالله: القوى الأمنية مدعوة لحماية حرية التنقل كما حرية التظاهر

سأل وزير المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "من يتحمل مسؤولية دم الشهداء نتيجة إقفال الطرق؟"، مشيراً إلى أن "​القوى الأمنية​ مدعوة لحماية حرية التنقل كما حرية التظاهر الوضع وصل الى مرحلة خطيرة فتوقفوا عن استعمال الطرق للضغط في ال​سياسة​"، متوجهاً إلى "أهلنا في الاقليم أنتم أهل الفكر والثقافة والانفتاح فارفضوا ​قطع الطرق​ على أبناء الوطن الواحد".

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