جال الوزير السابق ميشال فرعون، في شارع مونو، وقال معلقا على ما حصل أمس من اعتداء على المتظاهرين السلميين: "اذا كان الهدف أن يخلقوا حالة رعب وقلق فهذا الهدف تحقق، وهناك قلق كبير إنما ليس كافيا ليوقف التحرك الحاصل فالناس لديها اصرار اكبر من السابق على متابعة تحركاتها".
اضاف: "نطالب بمعرفة من أرسل المجموعة التي تضم حوالى الـ40 دراجة نارية ومحاسبته، فهذا حي بيروتي وبيروت عاشت بخير وإلفة، ولا بد من رسالة مضادة رافضة لما حصل وهذا ما ننتظره في الأيام المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر فرعون تعليقا على حوادث أمس: لن يوقفوا تحركات الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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