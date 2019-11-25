فرعون تعليقا على حوادث أمس: لن يوقفوا تحركات الناس

جال الوزير السابق ​ميشال فرعون​، في ​شارع مونو​، وقال معلقا على ما حصل أمس من اعتداء على المتظاهرين السلميين: "اذا كان الهدف أن يخلقوا حالة رعب وقلق فهذا الهدف تحقق، وهناك قلق كبير إنما ليس كافيا ليوقف التحرك الحاصل فالناس لديها اصرار اكبر من السابق على متابعة تحركاتها".

اضاف: "نطالب بمعرفة من أرسل المجموعة التي تضم حوالى الـ40 ​دراجة نارية​ ومحاسبته، فهذا حي ​بيروت​ي وبيروت عاشت بخير وإلفة، ولا بد من رسالة مضادة رافضة لما حصل وهذا ما ننتظره في الأيام المقبلة".