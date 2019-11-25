MTV: الموفد البريطاني لم يدخل في تسمية اي رئيس حكومة

لفتت مصادر مطلعة لقناة الـ"MTV" إلى أن "المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور أكد للمسؤولين ال​لبنان​يين دعم ​الجيش​ اللبناني واستمرار تقديم المساعدات له ومور حمل رسالة موحدة للمسؤولين السياسيية مفادها انه لا يمكن اتباع النهج نفسه في معالجة الامور وهناك قلق شديد من تطور الامور بشكل سلبي في لبنان خاصة كما جرى في الرينغ".

وأشارت إلى أن "مور لم يدخل في تسمية اي رئيس ​حكومة​ بل شدد على ان من يجب ان يتسلم الحكومة عليه ان يسمع للمتظاهرين وأن يعمل على تشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات التي تشكل المدخل للدعم الدولي للبنان".