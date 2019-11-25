ادان رئيس المكتب السياسي في ​حركة أمل​ الحاج ​جميل حايك​ خلال لقاء سياسي الجريمة النكراء التي أقدم عليها قطّاع اوصال الوطن والتي ذهب ضحيتها مواطنان يسعيان باكرا لطلب الرزق ظنا منهما أن ​الأمن​ بأمان، ولكن عرق الجبين امتزج بدماء بريئة خالصة للوطن. وقال حايك" :كفى استهتارا بحياة الناس وأرزاقهم، والإمعان بقلقهم على مصير وطن بذلوا الغالي والنفيس من اجل صونه والحفاظ على وحدته".وأكد حايك اننا "سنبقى نحافظ على رباطة جأشنا وعلى الصبر ولن نُستدرج الى مشاريع فتنهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر حايك تعليقا على حادثة طريق الجنوب بيروت: لن نُستدرج لمشاريع فتنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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