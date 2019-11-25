داليا داغر نفت ما تم تداوله عن تعيينها لرئاسة مجلس تلفزيون لبنان

نفت الاعلامية ​داليا داغر​ "ما تم ويتم تداوله عن تعييني لرئاسة مجلس ​تلفزيون لبنان​"، مؤكدةً أن "هذا القرار غير صحيح ولم أخضع لأي اختبار خطي أو شفهي".

وفي بيان لها، أوضحت داغر أنه "في ​تفاصيل​ الية التعيين، تقدمنا وبعض الزملاء الكفوئين بسيراتنا الذاتية وشهاداتنا الجامعية المعتمدة والمتوفرة عكس ما يشاع في بعض ​وسائل الاعلام​ وعلى لسان بعض السياسيين عندما اعلن الوزير السابق عن ابتكار الية تعيين لمركز مدير عام تلفزيون لبنان، بالرغم من عدم قانونية الالية - وكونها تنحرف عن المسار الإداري لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان وفقا للأصول المعتمدة،. لم يتم التواصل معنا لشرح الالية أو مؤشراتها أو مراحلها رغم طلباتنا المتكررة بذلك واتضح فيما بعد ان الآلية المبتكرة ما كانت الا محاولة لتضليل الرأي العام لغايات وحسابات سياسية وشخصية ضيقة".