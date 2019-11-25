العلاقات الاعلامية في حزب الله نفت تصريحا منسوبا لشري عن احداث جسر الرينغ

نفت العلاقات الإعلامية في "​حزب الله​" في بيان لها "التصريح المنسوب للنائب ​امين شري​ حول احداث ​جسر الرينغ​، في احدى ​وسائل الاعلام​"، واكدت أن "النائب شري لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة من وسائل الإعلام".

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