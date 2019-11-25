العلاقات الاعلامية في حزب الله نفت تصريحا منسوبا لشري عن احداث جسر الرينغ

نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان لها "التصريح المنسوب للنائب امين شري حول احداث جسر الرينغ، في احدى وسائل الاعلام"، واكدت أن "النائب شري لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة من وسائل الإعلام".
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