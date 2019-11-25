كشفت مصادر مطلعة على حراك ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالشأن الحكومي لقناة الـ"MTV" عن أن "الخيارات أصبحت ضيقة والرئيس عون سيتجه إلى الدعوة إلى ​الاستشارات النيابية​"، مشيرةً إلى "إننا نسير باتجاه جدي لتحديد موعد الاستشارات وما كنتا نتخوف منه في الشارع حصل في ​الرينغ​ فجر اليوم وهناك انتظار اجوبة حاسمة خلال 24 ساعة وخصوصا من قبل رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مطلعة على حراك الرئيس عون لـMTV: نسير باتجاه جدي لتحديد موعد الاستشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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