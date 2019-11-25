وقفات تضامنية مع حسين شلهوب وسناء الجندي في المشرفية والنبطية

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نفذت كشافة الرسالة الاسلامية وقفة تضامنية في المشرفية والنبطية مع حسين شلهوب وسناء الجندي في الذين قضيا فجر اليوم بحادثٍ على أوتوستراد الجية بمشاركة بعض المواطنين.
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