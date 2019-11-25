نفذت ​كشافة الرسالة الاسلامية​ وقفة تضامنية في المشرفية والنبطية مع حسين شلهوب وسناء الجندي في الذين قضيا فجر اليوم بحادثٍ على أوتوستراد الجية بمشاركة بعض المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقفات تضامنية مع حسين شلهوب وسناء الجندي في المشرفية والنبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.