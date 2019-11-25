أفادت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ بأن "نتيجة التحقيقات القضائية المجراة من قبل ​النيابة العامة العسكرية​ مع العقيد نضال ضو والمعاون الأول شربل العجيل على خلفية استشهاد الشاب علاء أبو فخر، وبنتيجة التحقيق معهما أوقف المعاون الأول المذكور بمذكرة توقيف وجاهية وتُركَ العقيد بسند إقامة رهن التحقيق"، مشيرةً إلى انه "تجدر بالإشارة إلى أن العقيد موقوف ويخضع للإجراءات التأديبية المناسبة التي اتخذتها من جهتها قيادة الجيش لنفس الموضوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش عن حادثة أبو فخر: توقيف شربل العجيل وترك العقيد ضو بسند إقامة رهن التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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