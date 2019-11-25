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كوبيش حذر من تحول الاحتجاجات في لبنان إلى صراع طائفي

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حذر منسق ​الأمم المتحدة​ الخاص في ​لبنان​، ​يان كوبيش​ من "مغبة أن تتحول الصدامات بين ​المحتجين​ في لبنان إلى صراع طائفي، وحثّ جميع الجهات على ضبط النفس والتحكم بالمناصرين المؤيدين لتلك القوى، كي لا تصبح ​التظاهرات​ الوطنية وسيلة لتحقيق أجندات سياسية".

واعتبر كوبيش أن "الممارسات التي يقوم بها ناشطون سياسيون خطيرة، لأنها قد تتسبب في اندلاع مواجهات، وقد تتحول إلى مواجهات طائفية، وتضيف تحديات أمام ​قوات الأمن​ لحماية القانون والنظام"، لافتاً إلى أن "مجموعات تحمل رايات ​حركة أمل​ و​حزب الله​ نفذت مرة أخرى اعتداءات على محتجين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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