كوبيش حذر من تحول الاحتجاجات في لبنان إلى صراع طائفي

حذر منسق ​الأمم المتحدة​ الخاص في ​لبنان​، ​يان كوبيش​ من "مغبة أن تتحول الصدامات بين ​المحتجين​ في لبنان إلى صراع طائفي، وحثّ جميع الجهات على ضبط النفس والتحكم بالمناصرين المؤيدين لتلك القوى، كي لا تصبح ​التظاهرات​ الوطنية وسيلة لتحقيق أجندات سياسية".

واعتبر كوبيش أن "الممارسات التي يقوم بها ناشطون سياسيون خطيرة، لأنها قد تتسبب في اندلاع مواجهات، وقد تتحول إلى مواجهات طائفية، وتضيف تحديات أمام ​قوات الأمن​ لحماية القانون والنظام"، لافتاً إلى أن "مجموعات تحمل رايات ​حركة أمل​ و​حزب الله​ نفذت مرة أخرى اعتداءات على محتجين".