مجلس الامن الدولي: لتشكيل حكومة لبنانية وفق الأطر والمهل الدستورية

​مجلس الامن​ يدعو كل القوى ال​لبنان​ية الى بدء حوار مكثف لتجنب ​العنف​، كما دعا المنظمات و​المجتمع الدولي​ لمواصلة دعم لبنان. وشدد مجلس الأمن على "ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات في لبنان"، داعياً الى "تشكيل حكومة تلبي مطالب اللبنانيين".

كما شدد على "ضرورة تشكيل حكومة لبنانية وفق الأطر والمهل الدستورية".

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