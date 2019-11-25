أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على مفوضية لا تضم بريطانيا









اسماء السيد - بروكسل: وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين على مفوضية أوروبية تضم 27 عضوا من دون ممثل عن بريطانيا التي تعتزم الخروج من التكتل.

خلال اجتماع في بروكسل وافق وزراء الـ27 على التشكيلة التي اقترحتها رئيسة المفوضية المنتخبة أورسولا فون دير لايين للذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

وأعلن المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء أن "هذا يمهد الطريق امام تصويت في البرلمان الأوروبي، للموافقة على المفوضية بكاملها كهيئة".

سيتم عرض المفوضية التي سترأسها فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تتولى مهامها في الأول من ديسمبر.

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نظريًا، يتعيّن أن تشمل المفوضية ممثلًا عن كل اعضاء الاتحاد، ومن غير المتوقع أن تغادر بريطانيا الكتلة قبل 31 يناير 2020.

غير أن حكومة بوريس جونسون تقول إن ليس بإمكانها اختيار مرشح قبل الانتخابات البريطانية في 12 ديسمبر.

بالتالي يحذر البعض في بروكسل من أن توجيهات المفوضية الجديدة يمكن أن تتعرض لطعون قانونية في حال قال معارضون إن الهيئة لم يتم تشكيلها بشكل صحيح.

وأطلقت بروكسل إجراء بحق لندن بداعي انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي، سعيا الى اثبات أنها حاولت بحسن نية إيجاد مفوض بريطاني.

قال المجلس "لم تقترح المملكة المتحدة أي مرشح لعضوية المفوضية". وتابع "لا يمكن لذلك أن يقوّض العمل الطبيعي للاتحاد ومؤسساته، وبالتالي لا يمثل عقبة أمام تعيين (أعضاء) المفوضية المقبلة".