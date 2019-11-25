الشرطة الأوروبية تشن هجومًا الكترونيًا على داعش

اسماء السيد - بروكسل: نفذت الشرطة هجوما الكترونيا على مستوى العالم ضد وسائل الدعاية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية على الانترنت، وفق ما أعلنت النيابة العامة البلجيكية الاثنين.
بدأت عملية الشرطة في إطار تحقيق قضائي بلجيكي يستهدف وكالة أعماق، التابعة للتنظيم الجهادي وشارك فيها عناصر دوليون من شرطة يوروبول.
أكد المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية اريك فان دير سيبت لوكالة فرانس برس تنفيذ العملية لكنه لم يقدم تفاصيل محددة عن المواقع والحسابات المستهدفة. وقال "دحرناهم في الوقت الحاضر". وأضاف "لكننا لسنا ساذجين. هجوم الكتروني أول عام 2018 لم يمنع عودتهم".
ويعتزم ضباط الشرطة كشف المزيد من التفاصيل حول العملية في مؤتمر صحافي لاحق في مقر شرطة يوروبول في هولندا، بحسب المتحدث.
ونفذ عناصر الشرطة البلجيكيون سلسلة من الهجمات الالكترونية التي استهدفت وكالة أعماق في العام الماضي، لكن المتحدث أقر بأنهم فوجئوا بسرعة عودة مصادرها.
في مارس 2016 تعرضت العاصمة البلجيكية لهجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم الدولة الإسلامية أدى إلى مقتل 32 شخصا.
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