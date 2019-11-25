بوادر أزمة بين أستراليا والصين.. والسبب "زراعة جاسوس"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أزمة استرالية صينية مرتقبة

وبثت شبكة ناين نيتوورك، الأحد، اتهامات عاصفة تفيد بعرض عملاء صينيين مشتبه بهم على تاجر سيارات فاخرة في ملبورن، يدعى بو زاو، مليون دولار أسترالي (679 ألف دولار) للترشح لمقعد برلماني في ملبورن.

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وتم العثور على الشاب البالغ من العمر 32 عاما ميتا في إحدى غرف فندق في ملبورن في مارس، بعد اتصاله بوكالة مكافحة التجسس الأسترالية. ولم تتمكن الشرطة من تحديد سبب الوفاة.

وقال موريسون للصحفيين: "لقد كانت الحكومة دائما حريصة على حرية الأستراليين والحفاظ على أمنهم من التدخل الأجنبي".