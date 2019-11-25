تقارير بريطانية: البحث عن طائرة يشتبه بتحطمها قبالة سواحل ويلز

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام محلية في بريطانيا بأن خفر السواحل البريطاني بدء عملية بحث عن طائرة خفيفة بعد ظهر اليوم الاثنين وذلك عقب ورود تقارير بشأن احتمالية تحطم الطائرة بالقرب من جزر بافن في شمال مقاطعة ويلز.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة أنباء برس أسوسيشن إن عملية البحث بدأت بعد اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار في منتصف النهار.

وقالت شرطة شمال ويلز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هناك عملية واسعة تجري حاليا قبالة ساحل أنجليسي عقب ورود أنباء عن الحادث.

وذكرت التقارير أنه ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، مشيرة إلى اشتراك مروحيات وعدة زوارق في عملية البحث.