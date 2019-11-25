"صحة كفرالشيخ" تحقق في ضبط ممرض بوضع مخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إحالة شكوى مواطنين يقيمان بمركز البرلس، تتضمن رؤيتهما ارتكاب ممرض بمستشفى برج البرلس المركزي، أعمالاً مخلة بالآداب مع سيدة معاقة ذهنيًا، داخل إحدى غرف المستشفى، إلى التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية بالمديرية، للتحقيق وإبلاغ الجهات الرقابية والمختصة بالخصوص.

وكان المواطنان "نرمين إ.ع" ربة منزل، و"محمود ع.ع.ا"، يقيمان بمدينة برج البرلس، تقدما بشكوى رسمية لمدير مستشفى برج البرلس، تتضمن بأنه أثناء حضور الأولى إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وأثناء تواجدها بالمستشفى وصحبتها جارتها، كانت تبحث في غرف قسم الاستقبال على ممرضة وعند فتحها باب غرفة الغرز، وجدت أحد الممرضين بصحبته امرأة معروفة بإعاقتها الذهنية، وكانا في وضع مخل بالأداب، مستغلاً ظروفها الصحية.​