وسائل إعلام: الشرطة السويدية تجري تحريات ضد وزير الدفاع العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة السويدية تجري تحريات ضد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري على خلفية احتيال اجتماعي.
وأوضحت إذاعة "إس فيه تي" السويدية أن الوزير الذي يحمل الجنسية السويدية أيضا، سجل نفسه تحت اسم آخر بالقرب من ستوكهولم طوال أعوام، وحصل على مساعدات حكومية مختلفة، على الرغم من أنه كان يعيش في بغداد.
وأكد الادعاء العام السويدي اليوم الاثنين إجراء تحقيقات أولية ضد وزير عراقي لم تذكر اسمه، موضحة أنه تم الإبلاغ عنه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومن جانبها نفت وزارة الدفاع العراقية الاتهامات على موقع "فيسبوك"، بحسب التقارير.
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