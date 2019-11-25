البابا فرنسيس من هيروشيما اليابانية: استخدام النووي لا أخلاقي

اعتبر بابا الفاتيكان فرنسيس، أن "استخدام الأسلحة النووية وحيازتها، لا أخلاقي"، مشددا على ضرورة التذكير بـ"الضحايا وبناء السلام".

واستهل البابا حديثه بالقرب من نصب السلام في مدينة هيروشيما اليابانية، بكلمات من "الكتاب المقدس"، "لأجل إخوتي وأخلائي لأدعون لك بالسلام".

وقال: "نرفع الأعين إلى الله من هذا المكان الذي تقاطع فيه الموت والحياة، الهزيمة والنهضة، الألم والرحمة، مكان لم يبق فيه

الكثير من الرجال والنساء وأحلامهم وآمالهم سوى الظل والصمت حيث التهم الدمار والموت كل شيء في لحظة".

وأضاف، أنه "من هوة الصمت هذه لا نزال نسمع اليوم الصرخة القوية لهؤلاء الأشخاص، مذكرة بالضحايا جميعا".

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وأكد البابا فرنسيس بعد ذلك، على أنه "وانطلاقا من كلمات البابا القديس يوحنا الثالث

والعشرين في رسالته العامة - السلام على الأرض- أن السلام يظل مجرد كلمة إن لم يتأسس على الحقيقة ويشيد على أساس العدل، يحيى بالمحبة ويتحقق بالحرية".

واختتم البابا مذكرا بأن "الجماعات السياسية والتي يمكن أن تتفاوت فيما بينها بشأن الثقافة والتنمية الاقتصادية، مدعوة إلى الالتزام والعمل من أجل التطور العام، من أجل خير الجميع".

ووصل البابا أمس الأحد، إلى اليابان في إطار جولة آسيوية ليصبح ثاني بابا يزور هذا البلد بعد يوحنا بولس الثاني عام 1981.