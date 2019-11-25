مسئول كندي: لا نعتبر الصين خصما ونتعاون معها في التجارة

أكد وزير الدفاع الكندي، اليوم الإثنين، أن الصين ليست عدوا على الرغم من استمرار احتجاز اثنين من المواطنين الكنديين.
وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، خلال منتدى الأمن الدولي في مدينة هاليفاكس جنوب شرقي كندا، إن اعتقال الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل تسبب في توتر العلاقات مع الصين، مضيفا أن هناك حاجة لبكين للعودة إلى النظام الدولي القائم على القواعد،
وأوضح: "لا نعتبر الصين خصما. لدينا اثنان من الكنديين تم احتجازهما في الصين ونطلب منها الإفراج عنهما على وجه السرعة وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".
للضغط على كندا للإفراج عن المسؤولة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية، منج وان تشو، التي تم القبض عليها في الأول من ديسمبر بناء على طلب من السلطات الأمريكية التي تتهمها "بالاحتيال".
وتشير كندا إلى أن احتجاز بكين لكوفريج وسبافور في ديسمبر الماضي ما هو إلى رد فعل ومحاولة
يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه وزير الخارجية الكندي الجديد، فرانسوا فيليب شامبان، يوم السبت الماضي، بأنه ضغط على نظيره الصيني بشأن قضية المواطنين الكنديين. وقال الوزير الكندي إنه أثار المسألة عندما التقى وزير الخارجية الصيني وانج يي لمدة ساعة تقريبا على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في ناجويا باليابان.
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