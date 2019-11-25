مصرع 7 أشخاص جراء هطول الأمطار الغزيرة على فرنسا وإيطاليا واليونان

أعلن مسئولون من فرنسا وإيطاليا واليونان مصرع 7 أشخاص على الأقل؛ جراء هطول الأمطار الغزيرة على شواطئ (الريفييرا) في فرنسا وإيطاليا، فضلا عن أجزاء أخرى في اليونان.
وأعلنت إدارة إقليم (فار) الفرنسي - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين - مقتل 4 أشخاص إثر الفيضانات التي شهدها الإقليم، وفي اليونانتم العثور على جثماني شخصين مساء أمس الأحد بميناء (انتيريو) إذ تبين أنهما سائحان وكانا يستقلان قاربًا انقلب بهما بسبب ظروف الطقس السيئة.
وفي شمال إيطاليا، عُثر على سيدة توفت بعدما سحبت سيارتها مياه نهر (بوميدا)، بينما لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون على ضحايا محتملين بعد وقوع انهيار أرضي أدى إلى انهيار جزء من طريق سريع معلق بالقرب من مدينة (سافونا) الإيطالية التي غمرتها مياه الفيضانات.
وقال رئيس رجال الإطفاء الإيطالية - في تصريحات للتلفزيون الرسمي - : "إننا ليس لدينا أي تأكد بأنه لم يفقد أي شخص في هذا الحادث" .. ولم ترد أي أنباء عن مشاهدة شهود عيان سقوط أي حافلة من على الطريق، إلا أن عمليات البحث جارية كإجراء احترازي.
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