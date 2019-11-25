موقع روسي: موسكو في انتظار الرد المصري

ذكر موقع تور دوم الروسي أن السلطات المصرية تلقت مقترحات من المسئولين الروس بشأن تعزيز التدابير الأمنية في مطاري شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف الموقع أنه بعد أن يقوم الجانب المصري بإعداد إجابات عليها، سيتم تحديد مواعيد زيارة خبراء الاتحاد الروسي.

فيما نقلت وكالة ريا "نوفوستي" عن مصدر مطلع قوله إن "العمل جار لاستعادة الحركة الجوية".

جاء ذلك في بيان السفارة الروسية في مصر، وفي

بيان وزارة الطيران المدني.وأشارت إلى أنه في 21 نوفمبر الماضي، استمعت لجنة مجلس الدوما إلى تعليقات منظمي الرحلات السياحية على مشروع القانون الذي يلزم المشاركين في السوق بتكوين تذكرة إلكترونية اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٠ولفتت إلى ما قاله وزير النقل في الاتحاد الروسي يفجيني ديتريش أنه في الشهر المقبل، ليس من الواضح في أي وقت يمكن استئناف الرحلات الجوية. ووفقًا للمسئول، تم إرسال مجموعة من الأسئلة إلى الجانب المصري حول ضمان أمن المطار في الصيف: "عند تلقي الإجابات، فإن الوكالة مستعدة لتجهيز فريق من المفتشين للتأكد من إزالة أوجه القصور".وتابعت أن منظمي الرحلات السياحية الروس المنتسبين إلى شركات الطيران قالوا إنهم على استعداد لوضع مواثيق في البلاد فور استعادة الاتصالات الجوية. وأشارت أن مقدمي الخدمات السياحية لديهم فهم لكيفية العمل مع السوق المصري، والسؤال هو فقط في قرار السلطات الروسية.