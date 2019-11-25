وزيرا خارجية الأردن والعراق يغادران القاهرة

غادر القاهرة اليوم "الاثنين" أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن ومحمد علي الحكيم وزير خارجية العراق بعد مشاركتهما في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في وقت سابق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في وقت سابق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة العراق سبل مواجهة القرار الأمريكي الأخير غير القانوني بشأن شرعنة الاستيطان الإسرائيلي.

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