بريطانيا تؤكد عدم رغبتها في وقف إجراءات تشكيل مفوضية أوروبية جديدة

أكدت بريطانيا أنها لا تود إيقاف الإجراءات المتعلقة بتشكيل مفوضية أوروبية جديدة من جراء عدم ترشيحها لمفوض جديد قبل الانتخابات العامة البريطانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الاثنين - "لقد حددنا موقفنا من الاتحاد الأوروبي في مناسبات متعددة من بينها خطابنا الأول .. وإن المملكة

المتحدة لن تنوي أو ترغب في وقف إجراءات الاتحاد المتعلقة بتشكيل مفوضية أوروبية جديدة في أقرب وقت ممكن".ويأتي التصريح بعد أن نوهت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، بأن لندن لم ترد على خطاب أرسلته المفوضية بشأن عدم ترشيحها لمفوض قبل انتهاء المهلة التي كان محددًا لها منتصف ليلة الجمعة الماضية.وأثار رفض لندن المخاوف بمزيد من التأجيل لبدء رئاسة "أورزولا فون دير لاين" للمفوضية، علمًا بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفض اختيار مرشح لبلاده، مستندًا أولًا إلى خروج لندن المقبل من التكتل، وثانيًا إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في بريطانيا في 12 ديسمبر المقبل.ومن المفترض أن تتشكل المفوضية من مسؤول بارز من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، ومن المتوقع أن يوافق نواب التكتل على التشكيل في تصويت يجرى بعد غد الأربعاء.