كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر والكويت تنضمان إلى التحالف البحري الأمريكى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الاثنين، إن قطر والكويت أبلغتا الولايات المتحدة إنهما ستنضمان إلى تحالف بحري تشكل بقيادة أمريكا، ردا على سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الكولونيل جون كونكلين، رئيس هيئة أركان التحالف، إن "قطر والكويت أبلغتنا بالفعل بأنهما ستنضمان ومن ثم فالأمر مسألة وقت".

يذكر أن تحالفا عسكريا بحريا بقيادة واشنطن في البحرين، قد بدأ أعماله يوم الـ7 من الشهر الحالي لحماية الملاحة في منطقة الخليج بمشاركة ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، وهي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا وأطلق على المهمة البحرية اسم "سنتينال"، ومن المتوقع أن تشمل مياه الخليج، مرورا بمضيق هرمز نحو بحر عمان، وصولا إلى باب المندب في البحر الأحمر.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار ويونيو، وهو ما تنفيه طهران.