كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحتجز أكثر من 3700 مهاجر غير شرعي الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجز ما لا يقل عن 3,735 مهاجر غير شرعي في جميع أنحاء تركيا خلال الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة "الأناضول" التركية من مصادر أمنية.

واحتجزت قوات الدرك التركية 1475 من المهاجرين في مقاطعة أدرنة الشمالية الغربية على الحدود مع اليونان وبلغاريا.

ووفقًا لقوات الأمن المحلية في أدرنة، كثفت اليونان مؤخرًا جهودها لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا في انتهاك لـ"اتفاقية جنيف، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وفي مقاطعات موجلا، كاناكالي، إزمير، باليكسير، مرسين وأيدين، قامت قوات خفر السواحل التركية وقوات الدرك بالقبض على أكثر من 1500 مهاجر، كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا عبر اليونان.

وكانت تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يهدفون إلى العبور إلى أوروبا لبدء حياة جديدة، لا سيما أولئك الفارين من الحرب والاضطهاد.

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وبشكل منفصل، في مقاطعتي كيركلاريلي وتيكيرداغ الشمالية الغربية، احتجزت قوات الدرك 303 مهاجرين، بالإضافة إلى ذلك، احتجزت الشرطة حوالي 333 مهاجرًا غير شرعي في مقاطعة إسطنبول الشمالية الغربية.

وكان من بين المهاجرين مواطني "باكستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسوريا، والعراق، وإيران، وأفغانستان، والمغرب، ومصر، وبنغلاديش، والصومال، واليمن، وفلسطين، ومالي، والغابون، والسنغال، وبوروندي، والكاميرون، وأنغولا، وليبيا، ولبنان، وجنوب أفريقيا".

هذا وتم نقل جميع المهاجرين المحتجزين خلال الأسبوع إلى المستشفيات؛ لتلقي العلاج الطبي أو نقلهم إلى مكاتب الهجرة الإقليمية.

وفي عام 2018، تم احتجاز حوالي 268،000 مهاجر غير شرعي في تركيا، طبقًا لوزارة الداخلية التركية.

وقال وزير الداخلية سليمان سويو: إن "حوالي 337 ألف مهاجر غير شرعي احتجزوا في عام 2019، حتى الآن".