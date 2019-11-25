كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: فراغ السلطة في ليبيا يثير مخاوف عودة "داعش" للظهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن أن ثمانية أشخاص يشتبه في أنهم من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي، تم اعتقالهم في سرت في الأسابيع الأخيرة، وفقا لتصريحات القادة الليبيون.

ويقول القادة: إن "الخلايا النائمة المقاتلة لتنظيم داعش تكمن في بعض الأحياء في البلاد".

وأقام متشددون آخرون معسكرات صحراوية في الجنوب؛ حيث يُقال إن "تنظيم داعش يخفي المقاتلين والأسلحة؛ حيث لم تعد الميليشيات الليبية التي عملت ذات يوم عن كثب مع قوات مكافحة الإرهاب الأمريكية على الأرض تقوم بدوريات في المنطقة".

هذه دلائل على أن الحرب الأهلية المتوسعة في ليبيا قد خلقت فرصة محتملة للدولة لداعش؛ لإحياء نفسها في البلاد، وفقًا للقادة الليبيين والمسؤولين الغربيين.

وحذر المسؤولون، بالإضافة إلى آخرين تمت مقابلتهم، من أن فرع تنظيم داعش ما زال قادرًا على الاستفادة من فراغ السلطة الحالي.

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ولفت التقرير إلى إعلان رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام المكلف الصديق الصور، الأسبوع الماضي، أن مسلحي تنظيم "داعش" شكلوا جيشًا صحراويًا مكونًا من ثلاث كتائب على الأقل، بعد خسارة معقلهم في سرت العام الماضي.

وشنت القوات الأمريكية بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، نهاية الشهر الماضي، ضربات جوية دقيقة في ليبيا ضد مقاتلي "داعش" على بعد 161 كلم إلى الجنوب الشرقي من سرت، وقال المركز الإعلامي للقوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، إن "الضربات قتلت العشرات من مقاتلي التنظيم".

وبعد وفاة زعيم داعش "أبو بكر البغدادي" في غارة عسكرية أمريكية في سوريا الشهر الماضي، تحول المزيد من الاهتمام إلى حالة المنظمات التابعة للجماعة في جميع أنحاء العالم.

الآن، ثلاثة أرباع الميليشيات الليبية التي هزمت داعش في ليبيا تقاتل على الخطوط الأمامية لطرابلس، حيث تأخذ موارد قيمة من مكافحة الإرهاب.