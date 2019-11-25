كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري الانتقالي السوداني: خريطة طريق لأول 50 يوما من اتفاق السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم الإثنين، أن خريطة طريق ستعد في الـ50 يوم الأولى لتنفيذ اتفاق السلام في جوبا، وأن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أكد على أنه ليس هناك أي تمديد آخر بشأن تشكيل الحكومة.

وأعرب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن تفاؤله بالوصول إلي سلام خلال المائة يوم، و"تشكيل الحكومة لينعم الشعب في الجنوب بالسلام والاستقرار".

وقال دقلو في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس دولة جنوب السودان في القصر الرئاسي بجوبا، إن سلفاكير أكد جاهزيته لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مدينة عنتيبي الأوغندية.

وكان كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والرئيس الأوغندي يوري موسفني، ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قد عقدوا قمة ثلاثية في عنتيبي، وتناولت الترتيبات الأمنية، وتشكيل الحكومة في جنوب السودان.

وكشف دقلو عن لجنة عسكرية سودانية مختصة بمتابعة "معسكرات التدريب"، وأن ملف الترتيبات الأمنية هو الملف الشائك الآن، مشيراً إلى أن اللجنة ستكون موجودة في جوبا لمتابعة المعسكرات، ورفع تقريرها لمجلس السيادة.

ولفت دقلو إلى أن الوفد السوداني سيجري لقاءات مع اللجان المشتركة بين الطرفين في دولة جنوب السودان للوقوف علي المشاكل والمعوقات بهدف تذليلها.