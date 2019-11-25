كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية بصعدة عقب مواجهات مع "الحوثيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية اليمنية، مساء اليوم الاثنين، على أن قواته سيطرت على مواقع وصفها بـ"الاستراتيجية" في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، بعد مواجهات مع مسلحي جماعة "الحوثيين"، قتل خلالها قائد ميداني من الجماعة.

وقال قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية شنت عملية هجوم واسعة على مناطق جديدة في مديرية باقم شمال صعدة، تمكنت خلالها تحرير مناطق استراتيجية تسمى التباب الحمر"، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من العاصمة السعودية (الرياض).

وأضاف العميد الحارثي "أسفر الهجوم عن مقتل القيادي المشرف على قطاع الحوثيين أبو محمد الغولي وعدد من مرافقيه".

كما أشار قائد محور آزال إلى "اختراق صفوف الحوثيين في المناطق الفاصلة بين مديريتي باقم والصفراء وضرب تحصيناتهم، وإحراق آليات عسكرية بقصف لطيران التحالف، علاوة على قتل وإصابة الكثير من عناصر الجماعة المتحصنين هناك، فيما لاذ الباقي بالفرار".

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وأعلنت القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، في وقت سابق من اليوم، إسقاط طائرة مُسيرة مفخخة تابعة لجماعة "الحوثيين"، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

ومنذ إعلان الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر 2018، هدنة بمحافظة الحديدة، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثيين"، الاتهامات بقصف ومهاجمة مواقع الآخر، وخاصة في مناطق التماس بالمدينة وضواحيها.