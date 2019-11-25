كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجمات جوية للتحالف العربي على ساحل البحر الأحمر باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر سكان في اليمن، اليوم الإثنين، أن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية شن هجمات جوية بالقرب من ميناء رأس عيسى المطل على البحر الأحمر في اليمن.

هذا وتعد العملية نادرة منذ سريان وقف إطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة قبل عام تقريبا في منطقة الحديدة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتحدث السكان عن ثلاث ضربات جوية وقعت بالقرب من الميناء النفطي، وهو واحد من ثلاثة موانئ تقع غربي اليمن انسحبت منها جماعة "أنصار الله" في مايو بموجب اتفاق سلام، تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي ولم ينفذ بعد بالكامل.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي: إن "هذه أهداف عسكرية مشروعة تعكس التهديد الوشيك لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

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