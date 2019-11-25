كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجمات جوية للتحالف العربي على ساحل البحر الأحمر باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكر سكان في اليمن، اليوم الإثنين، أن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية شن هجمات جوية بالقرب من ميناء رأس عيسى المطل على البحر الأحمر في اليمن.
هذا وتعد العملية نادرة منذ سريان وقف إطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة قبل عام تقريبا في منطقة الحديدة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".
وتحدث السكان عن ثلاث ضربات جوية وقعت بالقرب من الميناء النفطي، وهو واحد من ثلاثة موانئ تقع غربي اليمن انسحبت منها جماعة "أنصار الله" في مايو بموجب اتفاق سلام، تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي ولم ينفذ بعد بالكامل.
وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي: إن "هذه أهداف عسكرية مشروعة تعكس التهديد الوشيك لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.
عملية السهم الذهبي
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.