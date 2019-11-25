كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة اليمنية تعلن وجود ترتيبات عسكرية لتنفيذ "اتفاق الرياض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة اليمنية، اليوم الإثنين، وجود أربع لجان مشتركة تعمل بشكل متواصل؛ حتى تعيد ترتيب القوات العسكرية والأمنية المتواجدة في عدن وفق "اتفاق الرياض" وضمها إلى قوام وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال مصدر سياسي: إن "لجنتين مشتركتين تعملان في الرياض بمشاركة ممثلين عن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي تحت الإشراف المباشر لتحالف دعم الشرعية، كما تعمل لجنتان مشتركتان أمنية وعسكرية في عدن على جميع المعلومات المتعقلة بقوام القوات الأمنية والعسكرية ومواقع تمركزها".

وتحضر اللجنتان أيضا لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المتواجدة مع القوات في عدن، ونقلها إلى معسكرات تحت إشراف التحالف، وتحديد القوات التي سيتم نقلها إلى خارج عدن ومواقع تمركزها.

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وفي رد على اتهام المجلس الانتقالي للحكومة بالمماطلة في صرف المرتبات وفقا لاتفاق الرياض، قال مسؤول حكومي، إنه "تم صرف مرتبات جميع الموظفين المدنيين والعسكريين منذ شهر أغسطس الماضي، واتهم أطرافا في الانتقالي بمحاولة الضغط على الحكومة في مسعى لإفشال اتفاق الرياض".

وكانت العاصمة السعودية الرياض، قد شهدت في 5 نوفمبر الجاري، مراسم التوقيع رسميا على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين لتنهي خلافات ونزاعات بين الجانبين.