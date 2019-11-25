كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الأوروبية تعطل العديد من خوادم الإنترنت لـ"داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الشرطة الأوروبية

أفادت مصارد إعلامية، اليوم الإثنين، بأن ممثلي الادعاء العام في بلجيكا، عطلوا العديد من خوادم الإنترنت التي يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي، وأغلقوا حسابات ومواقع إلكترونية تديرها ذراعه الإخبارية في عملية قادتها وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول".

وقال المتحدث باسم الادعاء العام إريك فان دير سيبت: إن "تمكنا من إغلاق عدد كبير من الحسابات وسلسلة مواقع إلكترونية"، حسبما نقلت وكالة "بلجا".

وصرحت يوروبول، في بيان، بأنها عملت مع 9 من أكبر منصات الإنترنت؛ للتصدي لعمليات الدعاية لتنظيم داعش، من بينها غوغل وتويتر وإنستغرام وتليغرام.

وذكرت يوروبول، على موقعها الإلكتروني، أنها فحصت "فيديوهات دعائية وإصدارات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الإرهاب والتطرف العنيف"، على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن "تليغرام كان منصة الخدمة الإلكترونية"، التي وجدت بها معظم المواد المخالفة للقوانين.

وتابعت قائلة: "نتيجة لذلك، تم حذف قطاع كبير من اللاعبين الأساسيين داخل شبكة تنظيم داعش على تليغرام من على المنصة".

وأشادت يوروبول بالمساعدة التي قدمتها تليغرام، وقالت: إن الشركة تساعدها "في اجتثاث ... المحتوى الشرير"، وفق ما نقلت "رويترز".

داعش Advertisements كان يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، الذي يُعرف اختصاراً بـ داعش، وهو تنظيم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، ويهدف أعضاؤه (حسب اعتقادهم) إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا مع أنباء بوجوده في المناطق دول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان.