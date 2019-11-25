طنجة.. “تصدعات طرقية” تنذر بحدوث كارثة بمجمع “الضحى فال فلوري”

خلفت الأشغال المجاورة لمجمع الضحى “فال فلوري،” في طنجة، حالة من الهلع في صفوف سكان المجمع السكني، بعد حدوث تصدعات على مستوى الطريق المقابلة لعمارتين سكنيتين.

وكشف سكان الإقامتين لـ”اليوم24″ أن ظهور تصدعات على مستوى الطريق رقم T3983/G، يدل على هشاشة البنايتين، ما يهدد أساساتها، وينذر بحدوث “كارثة” في أي لحظة.

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وطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل لوقف الأشغال، التي باتت تهدد سلامة العشرات من الأسر الموجودة في المجمع السكني.