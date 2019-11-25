- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
خلفت الأشغال المجاورة لمجمع الضحى “فال فلوري،” في طنجة، حالة من الهلع في صفوف سكان المجمع السكني، بعد حدوث تصدعات على مستوى الطريق المقابلة لعمارتين سكنيتين.
وكشف سكان الإقامتين لـ”اليوم24″ أن ظهور تصدعات على مستوى الطريق رقم T3983/G، يدل على هشاشة البنايتين، ما يهدد أساساتها، وينذر بحدوث “كارثة” في أي لحظة.
وطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل لوقف الأشغال، التي باتت تهدد سلامة العشرات من الأسر الموجودة في المجمع السكني.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. “تصدعات طرقية” تنذر بحدوث كارثة بمجمع “الضحى فال فلوري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.