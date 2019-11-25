رسميا.. بلد الوليد الإسباني يمدد عقد نجمه المغربي

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أعلن نادي بلد الوليد الإسباني، تمديد عقد لاعبه الدولي المغربي، أنور التوهامي، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، لموسمين إثنين إضافيين، لينتهي متم عام 2022.
وأعلن النادي الإسباني، اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، تمديد عقد لاعبه المغربي الشاب، إلى غاية نهاية سنة 2022، معربا عن سعادته بهذا القرار.
ويعتبر التوهامي، واحد من أفضل اللاعبين في الفريق في السنوات الأخيرة، واستطاع أن يحافظ على ثبات المستوى مع الفريق، كما أنه يأمل في أن ينال ثقة الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، من أجل التألق مع المنتخب الوطني.
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