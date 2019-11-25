من طنجة.. ثاباتيرو يطمئن “مغاربة إسبانيا” بعد صعود اليمين المتطرف – فيديو

فيديو: يونس الميموني

طمأن “خوسية لويس رودريجيز ثاباتيرو”، رئيس الحكومة الإسبانية السابق، المقيمين في إسبانيا، خصوصا الجالية المغربية، من عدم المساس بحقوقهم، معتبرا أن بلده يتبنى مبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكشف “ثاباتيرو” لـ”اليوم24″ عن قرب تشكيل حكومة ائتلاف تقدمية، لن تسمح بتحكم اليمين في المشهد السياسي الإسباني.

وأضاف “ثاباتيرو” أن الأحزاب الاشتراكية تتابع عن كثب صعود اليمين المتطرف في مجموعة من الدول الأوربية، منذ 10 سنوات، معتبرا أن عدد حضورهم في المشهد السياسي لا يتجاوز 15 في المائة.