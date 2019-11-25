شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب بحماية دولية للمرأة من انتهاكات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية، وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتحديدًا النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضررًا من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي.

وأكدت في بيان اليوم أن النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضنّ لشتى وسائل الاضطهاد والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويتعرضنّ للقتل العمد، والاعتقال الإداري، وهدم المنازل، والترحيل القسري، وتشتيت العائلات الفلسطينية، ومصادرة الأراضي، ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي ضدهنّ، حتى خلال فعاليات قطف الزيتون السنوية التي تكون خلالها النساء والفتيات أكثر عرضة لإرهاب المستوطنين بسبب مشاركتهنّ الواسعة خلال هذه الفعاليات.

وبينت الوزارة أنها ستواصل الجهود الدبلوماسية الحثيثة على الصعد الدولية كافة لتوفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، بحيث لا يمكن إنهاء العنف ضدهنّ إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرضنا.