حزب الله يضع شروطه لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أكد حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، ضرورة ان توقف الحكومة اللبنانية الجديدة التدهور المالي والاقتصادي وتعمل على اصلاح واسع مع مواجهة للفساد في البلاد.
وقال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إنه "لا يمكن الخضوع للشروط الأمريكية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، منوها بأنه لا يمكن استخدامها رافعة لخيارات سياسية مقابل أخرى".
وأكد قاسم أن "القاسم المشترك بين الجميع على المستوى الشعبي والقوى السياسية يبدأ بالاصلاح ومعالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".
وشدد على أن "المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون حكومة الإنقاذ التي توقف التدهور المالي والاقتصادي، وتشرع لعمل إصلاحي واسع مترافقا مع مواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتمنع الاستغلال السياسي الخارجي لآلام الناس ومعاناتهم".
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