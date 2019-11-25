حكمان عراقيان مرشحان لقيادة نزالات الملاكمة في اولمبياد طوكيو

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2019-11-25 | 17:01
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رشحت اللجنة المنظمة لاولمبياد طوكيو حكمان من العراق لقيادة نزالات الملاكمة التي ستقام في طوكيو 2020.
وقال المنسق الاعلامي لاتحاد الملاكمة محمد الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحكم العراقي غضنفر خليل ابراهيم خضع لسلسة اختبارات تمهيدا لتسميته ضمن طاقم الحكام المشرف على قيادة نزالات اولمبياد طوكيو ووضعت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الحكم اهمها عدم احتكاكه مع اي اتحاد ويجب ان يكون غير مشارك في اي دورة اولمبية سابقة".
واضاف الخفاجي ان "اللجنة المنظمة للاولمبياد دأبت على اعتماد وجوه جديدة وضخ دماء شابة لقيادة النزالات وتقدم للترشيح مجموعة من الحكام العرب وصل عددهم الى 15 حكما وقع الاختيار على اثنين وهما من العراق حيث خضع الحكم الاخر محمد السنوي المقيم في لندن الى اختبارات التحكيم الخاصة بالاولمبياد ليصبح الحكمان العربيان المرشحان من العراق وبالتالي هو انجاز اخر يحسب لاتحاد الملاكمة العراقي".
واضاف الخفاجي ان "اللجنة المنظمة للاولمبياد دأبت على اعتماد وجوه جديدة وضخ دماء شابة لقيادة النزالات وتقدم للترشيح مجموعة من الحكام العرب وصل عددهم الى 15 حكما وقع الاختيار على اثنين وهما من العراق حيث خضع الحكم الاخر محمد السنوي المقيم في لندن الى اختبارات التحكيم الخاصة بالاولمبياد ليصبح الحكمان العربيان المرشحان من العراق وبالتالي هو انجاز اخر يحسب لاتحاد الملاكمة العراقي".
تجدر الاشارة الى ان الحكم محمد السنوي حصل على شهادة 1star من العراق قبل ان يقرر الهجرة الى عاصمة المملكة المتحدة.
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.