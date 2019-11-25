البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون المفوضية ويرفع جلسته ليوم غد

أنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، تقرير ومناقشة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويرفع جلسته للغد.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المجلس رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر".
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسته الـ 18 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي، وانهى المجلس خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المجلس رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر".
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسته الـ 18 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي، وانهى المجلس خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
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