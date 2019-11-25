السويد تحقق في جرائم ضد الإنسانية متهم بارتكابها وزير عراقي

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رويترزالإثنين 2019/11/25 07:47 م بتوقيت أبوظبي
محكمة سويدية- أرشيفية
قال مكتب الادعاء السويدي، الإثنين، إنه فتح تحقيقاً مبدئياً بشأن الاشتباه بارتكاب وزير عراقي جرائم ضد الإنسانية.
وقال المكتب في بيان: "تلقينا تقارير عن وزير عراقي يشتبه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية"، ولم يحدد البيان هوية الوزير كما لم يذكر تفاصيل عن المزاعم.
وأضاف البيان: "تعمل الآن الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة، لتحديد كيفية المضي قدماً في هذا التحقيق، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية"، ورفض الادعاء الإدلاء بمزيد من التعقيب.
ويشهد العراق منذ شهرين مظاهرات في بغداد و9 محافظات عراقية جنوبية، وسط اضطرابات أمنية وسقوط العشرات من الضحايا.
وقُتل أكثر من 335 شخصاً، وأصيب 15 ألفاً على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات، في وقت يخشى فيه الكثير من المصابين الذهاب إلى المستشفيات خوفاً من الاعتقال.
وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.
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