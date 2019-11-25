ميركل تنفي حدوث مشادة كلامية مع ماكرون حول "الناتو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، حصول مشادة كلامية الشهر الحالي بينها وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى وجود مقاربات مختلفة بين البلدين.

وصرح المتحدث شتيفان سايبرت في مؤتمر صحفي: "لم يحدث أي شكوى أو غضب أو اختلاف".

وينفي المتحدث بذلك معلومات أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" حول محادثة صاخبة بين ماكرون وميركل في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، أثناء عشاء على هامش الاحتفالات بالذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين.

وأقر المتحدث بأن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي تحدثا عن "مقاربات سياسية غالباً ما تكون مختلفة بين ألمانيا وفرنسا لمواجهة المشاكل والتحديات، وانطلاقاً من واقع أننا دائماً نبحث عن حلول".

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المستشارة أبلغت في هذه المناسبة الرئيس الفرنسي بشكل صارم أنها مستاءة من تصريحاته التي اعتبر فيها أن حلف الأطلسي في حالة "موت سريري".