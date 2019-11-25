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مقتل معارض إيراني بالرصاص في اسطنبول

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)

قتل إيراني كان يدير موقعاً معارضاً للتواصل الاجتماعي بالرصاص في وقت سابق هذا الشهر في اسطنبول، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، اليوم (الإثنين).

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وقتل مسعود مولوي الذي يعتقد أنه في منتصف الثلاثينات من العمر، عندما كان يسير مع أحد الأصدقاء في حي شيشلي باسطنبول، في 14 نوفمبر، وفق وكالة ديميرورين للأنباء.

وعثر على غلاف رصاصات في مكان الحادث. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها وكالة إخلاص للأنباء، ما يبدو أنه لحظة القتل.

وكان مولوي يساعد في إدارة قناة على تطبيق تلغرام تدعى «الصندوق الأسود»، كانت تنشر اتهامات بالفساد بحق أعضاء في الحكومة وجهازي القضاء والاستخبارات، وتقول إن لديها صلات من داخل الحرس الثوري.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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