شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل معارض إيراني بالرصاص في اسطنبول والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)
قتل إيراني كان يدير موقعاً معارضاً للتواصل الاجتماعي بالرصاص في وقت سابق هذا الشهر في اسطنبول، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، اليوم (الإثنين).
وقتل مسعود مولوي الذي يعتقد أنه في منتصف الثلاثينات من العمر، عندما كان يسير مع أحد الأصدقاء في حي شيشلي باسطنبول، في 14 نوفمبر، وفق وكالة ديميرورين للأنباء.
وعثر على غلاف رصاصات في مكان الحادث. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها وكالة إخلاص للأنباء، ما يبدو أنه لحظة القتل.
وكان مولوي يساعد في إدارة قناة على تطبيق تلغرام تدعى «الصندوق الأسود»، كانت تنشر اتهامات بالفساد بحق أعضاء في الحكومة وجهازي القضاء والاستخبارات، وتقول إن لديها صلات من داخل الحرس الثوري.
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