جسر جوي سعودي لإغاثة المتضررين في سيول السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 100,000 كرتون من التمور للمتضررين من السيول والأمطار في مدينة أم درمان في جمهورية السودان، ضمن الجسر الجوي الذي سيرته المملكة لإغاثة الأشقاء هناك، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووزير الإرشاد والأوقاف السوداني.

وأثنى وزير الإرشاد والأوقاف السوداني نصرالدين مفرح على جهود المملكة ودورها الإنساني في السودان من خلال تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية.

من جانبه أكد السفير علي جعفر أن المملكة ستبذل الجهود كافة لتقديم الأعمال الخيرية والإنسانية لأشقائهم بالسودان، لافتا النظر للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، بالاهتمام بالسودان وتقديم العون له، مشيرا إلى أن الجسر الجوي سيستمر لإغاثة الأشقاء المتضررين من السيول والأمطار في السودان.