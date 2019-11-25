السعودية تقدم ورقة عمل في اليونسكو عن تحديات الهجرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يحاضر المندوب الدائم للسعودية لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم البلوي اليوم في ندوة حول الهجرة والتنقل، بمشاركة سفراء 6 دول أخرى، على هامش الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو.

وتتناول ورقة السفير البلوي موضوع الهجرة والتنقل والدوافع التي تؤدي إليها، كونها ترتبط بدوافع اقتصادية واجتماعية، وتشكل تحديات كبيرة رغم مساهمتها في القضايا التنموية.

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وتتضمن الورقة الإشارة لأهمية تعزيز البحث العلمي المرتبط بالهجرة والتنقل على مستوى دولي ومتعدد الأطراف، من أجل الاستثمار في جوانبها الإيجابية وتجنب الآثار السلبية المتعلقة بها.

وتأتي مشاركة مندوب المملكة للمرة الثانية على هامش المؤتمر العام خلال أسبوعين.

وتتضمن الندوة إلى جانب مندوب المملكة الدائم، سفراء كل من مالي والمغرب وإيطاليا، إضافة إلى وزير خارجية غينا الأسبق، ووزير مالي لشؤون الرعايا في الخارج، ووزير الزراعة الأسبق في مالي، ومساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية، ورئيس قسم العلوم الاجتماعية في برنامج التحولات الاجتماعية (موست).

يذكر أن المؤتمر العام لليونسكو، والذي يتم عقده كل سنتين في المقر الدائم للمنظمة في باريس بمشاركة مندوبي الدول الأعضاء، يشكل أهمية بالغة، كونه يتولى ضمن أهدافه تحديد الاتجاه العام لسياسة المنظمة، وبلورة قراراتها، إضافة إلى إجراء الانتخابات التي تحدد الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي وكذلك المدير العام، إضافة إلى اعتماد عضوية الدول أو تعليقها.