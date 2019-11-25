انتخاب رئيس لبلدية كفرحرة عكار ونائب له بالتزكية

تم انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية كفرحرة المنشأة حديثا، بإشراف ​محافظ​ عكار المحامي ​عماد اللبكي​، ففاز بالتزكية كل من ربيع عفيف البازي بمركز رئيس ​البلدية​ وعامر نادر بمركز نائب الرئيس.



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