اطلاق 9 اشخاص اوقفوا امس في جل الديب

تم إطلاق سراح الموقوفين التسعة من ثكنة ​شكري غانم​ في ​الفياضية​، والذين كانوا اوقفوا ليل امس في ​جل الديب​، وسط تصفيق اهاليهم والمحامين الذين تابعوا قضية اطلاقهم، وأكدوا سلميتهم في التظاهرة وهم بصحة جيدة.

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