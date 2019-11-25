جنبلاط: قطع الطرقات لا يمكن الا أن يؤدي إلى مشاكل وتوترات وسقوط ضحايا

أكد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​قطع الطرقات​ من آية جهة كانت لا يمكن الا ان يؤدي إلى مشاكل وتوترات وسقوط ضحايا وانني ادين ما حصل بالأمس في ​وسط بيروت​ أو على ​طريق الجنوب​ وأتقدم بالتعزية لأهالي الضحايا .يجب الحفاظ على جميع الطرقات مفتوحة من اجل المواطن العادي الذي يجاهد في كل يوم من اجل لقمة العيش".

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