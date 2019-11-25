القاضية رلى عثمان قررت التنحي عن تولي ملف تخلية سبيل موقوفي استراحة صور

قررت رئيسة الهيئة الاتهامية في قصر عدل صيدا القاضية رلى عثمان التنحي عن تولي ملف طلبات تخلية سبيل الموقوفين الـ11 المتهمين باعمال تكسير واحراق في استراحة صور.

واشار احد محامي ​لجنة الدفاع​ عن الموقوفين جاد طعمة الى أنه "بعد مراجعتنا قلم الهيئة الاتهامية في صيدا لمتابعة البت في طلبات تخلية السبيل العائدة لملف الموقوفين الـ١١ في قضية استراحة صور فوجئنا بان رئيسة الهيئة الاتهامية في صيدا القاضية رلى عثمان قد طلبت التنحي في هذا الملف".

ولفت الى أنه "نظراً لعدم وجود الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في قصر عدل صيدا فإنه سيصار الى تعيين قاض اخر غداً أو بعد غد لتسمية قاض جديد لتولي البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين".

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