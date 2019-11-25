علي فضل الله: قطع الطرقات ينتج التوترات على مستوى العلاقة بين اللبنانيين وسلمهم الأهلي

أكد سماحة ​العلامة السيد علي فضل الله​ في تصريح على مواقع التواصل رفضه لأسلوب ​قطع الطرقات​ في التعبير عن المطالب الشعبية بعدما أصبح واضحاً ما يؤدي إليه هذا الأسلوب من تداعيات على حرية تنقل الناس وسلامتهم ومصالحهم، وما ينتجه من توترات على مستوى العلاقة بين اللبنانيين وسلمهم الأهلي.

ودعا ​القوى الأمنية​ إلى تحمل مسؤوليتها في حفظ أمن المواطنين وحرية تنقلهم في الوقت الذي نشدد على قوى الحراك استبدال أسلوب قطع الطرقات بأساليب احتجاجية لا تضر بمصالح الناس وسلامتهم.