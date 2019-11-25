أكد سماحة العلامة السيد علي فضل الله في تصريح على مواقع التواصل رفضه لأسلوب قطع الطرقات في التعبير عن المطالب الشعبية بعدما أصبح واضحاً ما يؤدي إليه هذا الأسلوب من تداعيات على حرية تنقل الناس وسلامتهم ومصالحهم، وما ينتجه من توترات على مستوى العلاقة بين اللبنانيين وسلمهم الأهلي.
ودعا القوى الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في حفظ أمن المواطنين وحرية تنقلهم في الوقت الذي نشدد على قوى الحراك استبدال أسلوب قطع الطرقات بأساليب احتجاجية لا تضر بمصالح الناس وسلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر علي فضل الله: قطع الطرقات ينتج التوترات على مستوى العلاقة بين اللبنانيين وسلمهم الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.