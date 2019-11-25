تشييع سناء الجندي التي قضت حرقا في السيارة على اوتوستراد الجنوب بيروت

شيعت بلدة انصارية الشهيدة المظلومه سناء الجندي التي قضت احتراقا مع زوج شقيقتها بعد رشق قطاع الطرق سيارتهما في الجيه بالحجارة ما ادى الى انحراف السيارة واشتعالها.
واحتشد اهالي البلدة امام حسينية النساء وسط غضب عارم وقد رفعوا لافتات على مدخل المنزل كتب عليها يا قطاع الطرق دمنا عليكم ولن نسامح القتلة.
وتجمع اهالي البلدة رجالا ونساءا واطفالا لتشييع الشهيدة الجندي وهم يرددون شعارات منددة بالحادثة ويذرفون الدموع على الفقيدة وينثرون على الجثمان الارز والورود.
وجاب موكب التشييع شوارع البلدة التي غصت بالمشاركين من القرى المجاورة تتقدمهم فعاليات سياسية ونيابية وحزبية وعلمائية
وبعد ان صلى على الجثمان الطاهر مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله وريت الشهيدة الجندي في ثرى بلدتها
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